Хмелевский может покинуть «Салават Юлаев» за 200 миллионов

Хмелевский может покинуть «Салават Юлаев» за 200 миллионов

21:37, 22 сен 2025

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевский может перейти в омский «Авангард». Информацию о переговорах между клубами подтвердил агент хоккеиста Станислав Романов.

«По Александру Хмелевскому идут переговоры. Если стороны найдут компромисс, он станет частью команды „Авангарда“», — сообщил Романов «Матч ТВ».

По данным журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, омский клуб готов заплатить за переход нападающего около 200 миллионов рублей.

В шести матчах текущего сезона Континентальной хоккейной лиги Хмелевский набрал три очка.

