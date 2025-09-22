Хмелевский может покинуть «Салават Юлаев» за 200 миллионов

21:37, 22 сен 2025

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевский может перейти в омский «Авангард». Информацию о переговорах между клубами подтвердил агент хоккеиста Станислав Романов.

«По Александру Хмелевскому идут переговоры. Если стороны найдут компромисс, он станет частью команды „Авангарда“», — сообщил Романов «Матч ТВ».

По данным журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, омский клуб готов заплатить за переход нападающего около 200 миллионов рублей.

В шести матчах текущего сезона Континентальной хоккейной лиги Хмелевский набрал три очка.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ХК "Салават Юлаев"