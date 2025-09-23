«Авангард» упустил Хмелевского, хотя предложил больше денег

21:13, 23 сен 2025

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин объяснил, почему нападающий Александр Хмелевский не перешел в омский клуб. «Салават Юлаев» обменял игрока в «Ак Барс», несмотря на то что предложение «Авангарда» было финансово выгоднее.

По словам Сопина, клуб был близок к сделке и предложил за хоккеиста сумму выше рыночной. Когда в переговоры вмешался «Ак Барс», «Авангард» улучшил свое предложение. Тем не менее уфимский клуб выбрал вариант с Казанью. Руководство «Авангарда» считает эту ситуацию уроком на будущее.

Сейчас клуб продолжает искать варианты усиления состава. Идут переговоры с канадским нападающим Майклом Маклаудом. Хоккеист пока ждет предложений от клубов НХЛ, но его агенты поддерживают контакт с «Авангардом», сообщает «Чемпионат».

Автор: Семен Подгорный

Фото: ХК "Салават Юлаев"