Эксперт оценил перспективы закрытия хоккейного клуба «Салават Юлаев»

21:16, 23 сен 2025

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» может временно приостановить участие в КХЛ, но риск его полного закрытия невелик. Если у клуба возникнут финансовые трудности, регламент лиги позволяет ему взять паузу на один сезон.

Такую оценку ситуации дал спортивный обозреватель Алексей Шевченко в программе «Держи передачу». Он напомнил, что подобная схема не нова для КХЛ: ранее ею уже воспользовался «Адмирал», который пропускал сезон из-за экономических проблем, а затем вернулся в лигу.

На фоне обсуждения будущего клуба руководство решает и текущие кадровые вопросы. По словам генерального менеджера Евгения Сопина, канадский нападающий Майкл Маклауд пока не присоединился к команде, так как ожидает предложений из НХЛ.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ХК "Салават Юлаев"
Теги: ХК Салават Юлаев
