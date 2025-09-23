Форвард Хмелевский сменил «Салават Юлаев» на «Ак Барс» за 230 миллионов рублей
21:22, 23 сен 2025
Нападающий Александр Хмелевский уходит из «Салавата Юлаева». Один из лидеров уфимской команды продолжит карьеру в казанском «Ак Барсе» — у принципиального соперника.
Трансфер обошелся «Ак Барсу» в 230 миллионов рублей. Взамен «Салават Юлаев» получил права на защитника Уайатта Калинюка.
Хмелевский был ключевым игроком атаки уфимцев на протяжении трех сезонов, начиная с 2022 года. За это время он сыграл в 239 матчах и набрал 191 очко: забросил 93 шайбы и сделал 87 результативных передач.
В текущем сезоне форвард успел провести за уфимский клуб шесть игр, в которых набрал три очка.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ХК "Салават Юлаев"
