Легионер «Салавата Юлаева» раскрыл секрет победы над «Сибирью»

Легионер «Салавата Юлаева» раскрыл секрет победы над «Сибирью»

21:09, 23 окт 2025

После уверенной победы над «Сибирью» форвард уфимцев Джек Родуолд поделился в интервью своим видением матча. Команда, по его мнению, показала настоящий бойцовский дух.

Канадский нападающий считает, что ключевым моментом стал быстрый гол. Эта шайба, словно мощный допинг, впрыснула в команду заряд уверенности, которого так не хватало в предыдущих играх. Именно реализация моментов и стала главным отличием от прошлых неудач.

Родуолд особенно горд тем, как команда справилась с трудностями. Несмотря на проблемы с составом и необходимость новичкам адаптироваться к стилю, юлаевцы продемонстрировали железный характер и волю к победе.

Отличную синергию в звене с Хохлачёвым и Броссо легионер объяснил старыми связями. С Броссо он уже играл в «Куньлунь Ред Стар», поэтому взаимопонимание на льду нашлось практически мгновенно.

Отдельной похвалы от форварда удостоилась молодая тройка нападения. Он заявил, что парни буквально летали по площадке. Особенно Родуолд выделил Данила Горшкова, который оформил дубль и провёл великолепную игру.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ХК "Салават Юлаев"
