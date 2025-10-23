Все новости Уфы и Башкортостана
Старые грабли и нет вожаков: Буцаев вскрыл проблемы «Сибири» после проигрыша «Салавату Юлаеву»

21:14, 23 окт 2025

Разгромным поражением от уфимского «Салавата» закончился матч для «Сибири». Главный тренер новосибирцев Вячеслав Буцаев не стал подбирать слова, комментируя итог встречи 2:5. Информацией о его реакции поделился портал ГорОбзор.Ру.

Наставник сибиряков заявил, что его подопечные систематически повторяют одни и те же ошибки. По его мнению, команда снова наступила на старые грабли. Пытаться выиграть, не владея шайбой, — заведомо провальная стратегия.

Буцаев подчеркнул, что просчёты такого калибра просто недопустимы на профессиональном уровне. Он считает это прямым следствием просевшей игровой дисциплины. Команда на льду действовала несобранно и хаотично.

Особенно тренера расстроило отсутствие настоящего лидера. Не нашлось звена, способного взбодрить команду и переломить ход матча. Никто не сумел повести партнёров за собой личным примером, когда это было нужнее всего.

При этом наставник «Сибири» отдал должное сопернику. Он согласился, что уфимцы показали образцовую игру на пятаке. «Салават» хозяйничал у ворот «Сибири», словно в собственном доме.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ХК «Сибирь»
Теги: ХК Салават Юлаев ХК Сибирь
