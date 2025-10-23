Тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов нашёл в команде новое топ-звено после матча с «Сибирью»

21:19, 23 окт 2025

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высоко оценил действия своих подопечных в матче против «Сибири». Команда отработала на льду от стартового вбрасывания до финальной сирены, не сбавляя оборотов даже при комфортном счёте.

Ключом к успеху стала установка на молниеносный выход из своей зоны в нападение. Тренерский штаб просил хоккеистов буквально вгрызаться в шайбу и побеждать в каждом единоборстве на площадке.

Отдельной похвалы удостоился Егор Жаровский, который вышел на непривычной для себя позиции центрального нападающего. По словам Козлова, вся его тройка продемонстрировала отличную игру, возможно, став лучшим звеном в этой встрече. Наставник напомнил, что опыт игры в центре у Егора уже был на предсезонке.

Победа, однако, далась не без потерь. Двое игроков угодили в лазарет на несколько недель. У Данила Алалыкина, по словам тренера, всё могло закончиться гораздо серьёзнее, но обошлось. Арсений Зоркин также присоединился к списку травмированных.

При этом наставник команды наотрез отказался раскрывать подробности повреждений. Эта информация осталась за семью печатями, словно военная тайна перед решающим сражением. Основной акцент в игре, по его словам, делался на контроле шайбы, а не только на бросках.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ХК "Салават Юлаев"