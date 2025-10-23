«Салават Юлаев» обыграл «Сибирь» 5:2
21:28, 23 окт 2025
«Салават Юлаев» победил новосибирскую «Сибирь» в выездном матче. Главный тренер Виктор Козлов сообщил, что команда строго следовала тактическому плану на протяжении всей игры.
По словам тренера, хоккеисты сосредоточились на быстрых контратаках и борьбе за шайбу, что и привело к победе. Козлов отдельно выделил тройку нападения с Жаровским в центре, назвав её лучшей в этой встрече.
В то же время из-за травм выбыли два игрока. Нападающий Данил Алалыкин пропустит несколько недель, защитник Захар Зоркин также не сможет играть в ближайшее время. Тренер не стал уточнять характер повреждений.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.
Читайте также:Тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов нашёл в команде новое топ-звено после матча с «Сибирью»