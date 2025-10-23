«Салават Юлаев» обыграл «Сибирь» 5:2

21:28, 23 окт 2025

«Салават Юлаев» победил новосибирскую «Сибирь» в выездном матче. Главный тренер Виктор Козлов сообщил, что команда строго следовала тактическому плану на протяжении всей игры.

По словам тренера, хоккеисты сосредоточились на быстрых контратаках и борьбе за шайбу, что и привело к победе. Козлов отдельно выделил тройку нападения с Жаровским в центре, назвав её лучшей в этой встрече.

В то же время из-за травм выбыли два игрока. Нападающий Данил Алалыкин пропустит несколько недель, защитник Захар Зоркин также не сможет играть в ближайшее время. Тренер не стал уточнять характер повреждений.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ХК "Салават Юлаев"