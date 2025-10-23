Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Спорт в Башкирии »
logtype

«Салават Юлаев» обыграл «Сибирь» 5:2

«Салават Юлаев» обыграл «Сибирь» 5:2

21:28, 23 окт 2025

«Салават Юлаев» победил новосибирскую «Сибирь» в выездном матче. Главный тренер Виктор Козлов сообщил, что команда строго следовала тактическому плану на протяжении всей игры.

По словам тренера, хоккеисты сосредоточились на быстрых контратаках и борьбе за шайбу, что и привело к победе. Козлов отдельно выделил тройку нападения с Жаровским в центре, назвав её лучшей в этой встрече.

В то же время из-за травм выбыли два игрока. Нападающий Данил Алалыкин пропустит несколько недель, защитник Захар Зоркин также не сможет играть в ближайшее время. Тренер не стал уточнять характер повреждений.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов нашёл в команде новое топ-звено после матча с «Сибирью»

Читайте также:

Тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов нашёл в команде новое топ-звено после матча с «Сибирью»
Автор: Семен Подгорный
Фото: ХК "Салават Юлаев"
Теги: ХК Салават Юлаев ХК Сибирь
Читайте также

Тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов нашёл в команде новое топ-звено после матча с «Сибирью»
Спорт в Башкирии
Тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов нашёл в команде новое топ-звено после матча с «Сибирью»
Виктор Козлов объяснил почему «Салават Юлаев» проиграл «Барысу»
Спорт в Башкирии
Виктор Козлов объяснил почему «Салават Юлаев» проиграл «Барысу»
Козлов высказался о победе над «Металлургом» и статусе основного вратаря
Спорт в Башкирии
Козлов высказался о победе над «Металлургом» и статусе основного вратаря
Тренер «Салавата Юлаева» назвал победу над «Автомобилистом» энергозатратной
Спорт в Башкирии
Тренер «Салавата Юлаева» назвал победу над «Автомобилистом» энергозатратной


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен