Радий Хабиров болел за «Динамо-Урал» на трибунах Дворца борьбы

22:03, 26 окт 2025

Уфимский волейбольный клуб «Динамо-Урал» сменил домашнюю площадку. Теперь команда будет принимать соперников во Дворце борьбы. Об этом решении 26 октября сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

Руководитель региона лично посетил матч уфимцев против сургутского «Газпрома-Югры» и оценил новую арену: «Здесь здорово». Радий Хабиров пригласил жителей и гостей Уфы приходить на игры, чтобы поддержать команду.

Сейчас «Динамо-Урал» занимает 13-е место в чемпионате России с двумя очками. Следующие домашние матчи — возможность для болельщиков помочь команде улучшить свои позиции в турнирной таблице.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Радий Хабиров / Телеграм