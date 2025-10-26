Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Спорт в Башкирии »
logtype

Радий Хабиров болел за «Динамо-Урал» на трибунах Дворца борьбы

Радий Хабиров болел за «Динамо-Урал» на трибунах Дворца борьбы

22:03, 26 окт 2025

Уфимский волейбольный клуб «Динамо-Урал» сменил домашнюю площадку. Теперь команда будет принимать соперников во Дворце борьбы. Об этом решении 26 октября сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

Руководитель региона лично посетил матч уфимцев против сургутского «Газпрома-Югры» и оценил новую арену: «Здесь здорово». Радий Хабиров пригласил жителей и гостей Уфы приходить на игры, чтобы поддержать команду.

Сейчас «Динамо-Урал» занимает 13-е место в чемпионате России с двумя очками. Следующие домашние матчи — возможность для болельщиков помочь команде улучшить свои позиции в турнирной таблице.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Глава Башкирии вспомнил молодость в стройотряде

Читайте также:

Глава Башкирии вспомнил молодость в стройотряде
Автор: Семен Подгорный
Фото: Радий Хабиров / Телеграм
Теги: Хабиров Радий Фаритович
Читайте также

Радий Хабиров объяснил, с кем республике по пути, а с кем — нет
Политика в Башкирии
Радий Хабиров объяснил, с кем республике по пути, а с кем — нет
Бойцы полка «Башкортостан» попросили у Хабирова больше дронов
Общество в Башкирии
Бойцы полка «Башкортостан» попросили у Хабирова больше дронов
Хабиров завел канал в отечественном мессенджере MAX
Политика в Башкирии
Хабиров завел канал в отечественном мессенджере MAX
Радий Хабиров потребовал навести порядок в школьном питании Башкирии
Политика в Башкирии
Радий Хабиров потребовал навести порядок в школьном питании Башкирии


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен