В Башкирии тренеры ежегодно будут получать по миллиону рублей за работу в сельской местности

Власти Республики Башкортостан объявили о запуске федеральной программы поддержки спортивных наставников. Замминистра спорта региона Сергей Алопин на заседании правительства рассказал, что с 2026 года республика присоединяется к проекту «Земский тренер».

Что получат участники программы

Каждый год 22 тренера-преподавателя смогут рассчитывать на единовременную выплату в размере одного миллиона рублей. На реализацию инициативы из федеральной казны направят 57,3 миллиона рублей.

История проекта

Примечательно, что именно башкирский опыт лёг в основу федеральной программы. Региональная инициатива «Сельский тренер» показала свою эффективность и была масштабирована на всю страну. По словам Алопина, республика входит в число лидеров по количеству участников «Земского тренера» среди всех субъектов России.

Общие вложения в спортивную инфраструктуру

Помимо поддержки тренеров, Башкирия активно развивает спортивную базу. В следующем году регион получит свыше 670 миллионов рублей на развитие физкультуры и спорта. Ещё 3,9 миллиарда рублей удалось привлечь по проекту «Бизнес-спринт» — на эти деньги возводят бассейн в Октябрьском и физкультурно-оздоровительный комплекс «Алга» в Стерлитамаке.

Автор: Семен Подгорный

Фото: правительство Башкирии / официальный сайт