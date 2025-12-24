Все новости Уфы и Башкортостана
Путин увеличил размер спортивных стипендий: новые выплаты чемпионам

22:01, 24 дек 2025

Президент России Владимир Путин подписал указ об изменениях в системе президентских стипендий для спортсменов и их тренеров. Документ опубликован 24 декабря 2025 года.

По новым правилам члены сборной России, завоевавшие золотые медали на крупных соревнованиях, будут ежегодно получать 59 280 рублей. Серебряным призёрам полагается 57 200 рублей, а бронзовым медалистам — 55 120 рублей.

Тренерский состав национальных команд также получит финансовую поддержку. Наставники чемпионов смогут рассчитывать на выплаты от 26 000 до 62 400 рублей. Специалисты сборных будут получать от 26 000 до 55 120 рублей в зависимости от достижений их подопечных.

Путин присвоил башкирскому оперному певцу Ильдару Абдразакову звание народного артиста России

