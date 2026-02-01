Все новости Уфы и Башкортостана
Рапиристы из Башкирии завоевали золото и серебро Кубка мира в Тунисе

22:00, 01 фев 2026

На международном турнире по фехтованию в Тунисе уфимские спортсмены завоевали высшие награды. Об успехе башкирских рапиристов сообщил глава региона Радий Хабиров.

Амир Фахретдинов стал обладателем золотой медали соревнований, а Ростислав Хамдамов занял второе место, получив серебро. Оба фехтовальщика являются выпускниками уфимской школы олимпийского резерва и тренируются в Центре фехтования под началом Тимура Арсланова.

Центр фехтования заработал в Уфе в 2024 году во время проведения форума «Россия — спортивная держава». С момента запуска площадка принимала масштабные всероссийские состязания, включая чемпионат России, юношеские первенства и спартакиады. В текущем году здесь пройдет Спартакиада сильнейших атлетов страны.

Радий Хабиров подчеркнул значимость развития спортивной инфраструктуры в регионе. По его словам, современные объекты помогают растить чемпионов международного уровня, и победы башкирских рапиристов — лишь первые результаты этой работы.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Центр фехтования / telegram-канал Главы Башкортостана Радия Хабирова
