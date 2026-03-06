Дроны войдут в ГТО: Башкирия стала одним из первых регионов для тестирования новых нормативов

21:38, 06 мар 2026

Россия готовится внедрить управление беспилотными летательными аппаратами в систему норм ГТО. Федерация гонок дронов России запустила пилотный проект, который охватит несколько регионов страны, сообщается на официальном сайте организации.

Первый специализированный центр, где граждане смогут сдавать нормативы комплекса по управлению БПЛА, откроется этой осенью в Московской области. Помимо Подмосковья, площадками для апробации проекта выбраны Башкирия, Нижегородская область и Чечня.

Президент федерации Илья Галаев сообщил о планах по созданию около 40 спеццентров. В них будут организованы условия как для подготовки и сдачи нормативов, так и для популяризации дроновых гонок среди молодёжи.

В рамках проекта предусмотрены две спортивные дисциплины: гонки дронов 75 класса и пилотирование на отечественном симуляторе управления квадрокоптером.

После завершения тестового этапа, в 2027–2028 годах, проект планируется распространить на все 89 субъектов Российской Федерации, а навыки управления БПЛА войдут в комплекс ГТО на постоянной основе.

Автор: Семен Подгорный