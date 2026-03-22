Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Спорт в Башкирии »
logtype

Дворец борьбы в Уфе работает без выходных — Хабиров показал работу объекта на видео

22:46, 22 мар 2026

Глава Башкортостана опубликовал видео о работе уфимского Дворца борьбы и призвал родителей отдавать детей в спорт.

Глава Башкортостана Радий Хабиров 22 марта рассказал в соцсетях о Дворце борьбы в Уфе. По его словам, объект загружен постоянно — каждый день здесь тренируются сотни юных спортсменов, укрепляя здоровье и дисциплину.

Хабиров отметил, что доступность спорта для детей остаётся приоритетом для властей республики. Для этого в регионе строят новые спортивные площадки, оказывают поддержку тренерам, проводят крупные турниры и приглашают известных спортсменов для мотивации молодёжи.

Глава региона обратился к родителям с призывом записывать детей в секции, назвав спорт основой здорового будущего. К посту он прикрепил видео о работе и возможностях комплекса.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Радий Хабиров / Телеграм
Теги: Хабиров Радий Фаритович
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен