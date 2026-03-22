Дворец борьбы в Уфе работает без выходных — Хабиров показал работу объекта на видео

22:46, 22 мар 2026

Глава Башкортостана опубликовал видео о работе уфимского Дворца борьбы и призвал родителей отдавать детей в спорт.

Глава Башкортостана Радий Хабиров 22 марта рассказал в соцсетях о Дворце борьбы в Уфе. По его словам, объект загружен постоянно — каждый день здесь тренируются сотни юных спортсменов, укрепляя здоровье и дисциплину.

Хабиров отметил, что доступность спорта для детей остаётся приоритетом для властей республики. Для этого в регионе строят новые спортивные площадки, оказывают поддержку тренерам, проводят крупные турниры и приглашают известных спортсменов для мотивации молодёжи.

Глава региона обратился к родителям с призывом записывать детей в секции, назвав спорт основой здорового будущего. К посту он прикрепил видео о работе и возможностях комплекса.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Радий Хабиров / Телеграм