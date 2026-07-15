Умерла олимпийская чемпионка по биатлону Галина Куклева

23:10, 15 июл 2026

Двукратная призёрка Олимпийских игр, чемпионка Нагано-1998 в спринте Галина Куклева скончалась после тяжёлой болезни. Вероятной причиной смерти стал рак.

Прощание с биатлонисткой пройдёт 17 июля в ледовом дворце «Ишимбай-Арена» в Ишимбае. Панихида начнётся в 11:30.

По данным «Башинформа», Куклева в последние месяцы тяжело болела. Спортсменка жила в Тюмени, преподавала в институте физической культуры ТюмГУ и передавала опыт молодым биатлонистам.

Ветеран башкирского биатлона Павел Муслимов тренировался вместе с Куклевой до её золотого Нагано. По его словам, для биатлона Башкирии она остаётся самой титулованной спортсменкой в истории.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Руслан Хабибов | минспорта Башкирии