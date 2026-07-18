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Ишимбай простился с олимпийской чемпионкой Галиной Куклевой

Ишимбай простился с олимпийской чемпионкой Галиной Куклевой

21:13, 18 июл 2026

Сотни жителей Ишимбая пришли проститься с олимпийской чемпионкой по биатлону Галиной Куклевой. Церемония прошла 18 июля в башкирском городе, где она родилась и выросла.

По словам мэра Азата Ишемгулова, среди пришедших — родные, одноклассники, друзья и горожане. Куклева скончалась в ночь на 14 июля.

Она завоевала золото на Олимпиаде 1998 года в Нагано — в спринте на 7,5 км. За карьеру — 23 победы на этапах Кубка мира, три титула чемпионки мира в эстафете и награды чемпионатов мира и Европы.

В 2003 году Куклева завершила выступления, но осталась в спорте: преподавала в Тюменском государственном университете и тренировала молодых биатлонистов.

Ей было 53 года.

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Умерла олимпийская чемпионка по биатлону Галина Куклева

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Умерла олимпийская чемпионка по биатлону Галина Куклева
Автор: Семен Подгорный
Фото: Азат Ишемгулов
Теги: утрата Ишимбай
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