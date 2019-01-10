Александр Курносов стал новым гендиректором хоккейного клуба «Салават Юлаев»
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Сегодня, 10 января, стало известно, что генеральный директор ХК «Салават Юлаев» Тагир Ибрагимов покидает свой пост. В клубе подтвердили, что исполнять его обязанности будет Александр Курносов.
— Действительно, Ибрагимов уходит в отставку. Курносов приступит к работе с 11 января, — добавил собеседник.Курносов Александр Евгеньевич родился в 1979 в городе Самаре. Образование: юридический факультет БашГУ (1996–2001). Карьера: 2001–2016 г. — работа в органах государственной власти Российской Федерации, Республики Башкортостан. С 2016 года по настоящее время — работа в системе АНО ХК «Салават Юлаев». Семейное положение: женат, воспитывает двух дочерей.
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