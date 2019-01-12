История создания уфимского стадиона "Труд"
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Стадион, одноименного добровольного спортивного общества, основанного в 1936 г., был построен в конце 1930-х гг. на углу ул. Ленина и Якутова на месте, где в дореволюционное время находились солдатские казармы Уфимского пехотного полка, а в период Гражданской войны – концентрационные лагеря.
На стадионе занимались спортивные клубы предприятий горнометаллургпческой, авиационной, электротехнической и нефтеперерабатывающей промышленности и строительной отрасли. Среди воспитанников общества много знаменитостей, чемпионов СССР, мира и Европы.
В конце 1980-х гг. общество «Труд» было ликвидировано в связи с объединением профсоюзных спортивных организаций республики в спортивное общество профсоюзов Башкортостана.
В конце 1990-х гг. трибуны стадиона «Труд» пришли в негодность, реконструкции требовало и само здание стадиона.
В 2005 г. здания стадиона были снесены и на значительно расширенной под строительство площадке началось возведение нового спортивного комплекса «Уфа-арена», который должен стать для города основным.
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На стадионе занимались спортивные клубы предприятий горнометаллургпческой, авиационной, электротехнической и нефтеперерабатывающей промышленности и строительной отрасли. Среди воспитанников общества много знаменитостей, чемпионов СССР, мира и Европы.
В конце 1980-х гг. общество «Труд» было ликвидировано в связи с объединением профсоюзных спортивных организаций республики в спортивное общество профсоюзов Башкортостана.
В конце 1990-х гг. трибуны стадиона «Труд» пришли в негодность, реконструкции требовало и само здание стадиона.
В 2005 г. здания стадиона были снесены и на значительно расширенной под строительство площадке началось возведение нового спортивного комплекса «Уфа-арена», который должен стать для города основным.
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