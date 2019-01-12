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История создания уфимского стадиона "Труд"

Добавлено: 12.01.19
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Рубрика: Спорт
Теги: История города Уфы
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История создания уфимского стадиона "Труд"
Стадион, одноименного добровольного спортивного общества, основанного в 1936 г., был построен в конце 1930-х гг. на углу ул. Ленина и Якутова на месте, где в дореволюционное время находились солдатские казармы Уфимского пехотного полка, а в период Гражданской войны – концентрационные лагеря. 
 
На стадионе занимались спортивные клубы предприятий горнометаллургпческой, авиационной, электротехнической и нефтеперерабатывающей промышленности и строительной отрасли. Среди воспитанников общества много знаменитостей, чемпионов СССР, мира и Европы. 
 
В конце 1980-х гг. общество «Труд» было ликвидировано в связи с объединением профсоюзных спортивных организаций республики в спортивное общество профсоюзов Башкортостана. 
 
В конце 1990-х гг. трибуны стадиона «Труд» пришли в негодность, реконструкции требовало и само здание стадиона. 
 
В 2005 г. здания стадиона были снесены и на значительно расширенной под строительство площадке началось возведение нового спортивного комплекса «Уфа-арена», который должен стать для города основным.

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