В Уфе появится небольшой, но современный футбольный стадион
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Временно исполняющий обязанности главы региона Радий Хабиров подтвердил, что в Уфе «не умерла идея строительства футбольного стадиона». По мнению руководителя республики, этот спортивный объект не должен быть огромным, но обязательно - современным. Также г-н Хабиров считает, что «он должен быть в правильном месте, очень важна локализация».
- Я общался с губернатором Самарской области, - рассказал г-н Хабиров. - Он говорит, что пока стадион в Самаре, построенный к чемпионату мира, находится в федеральной собственности, но сейчас готовится целая программа под то, чтобы он работал. Это самое главное. Поэтому занимайтесь этим вопросом. Считайте это моим поручением. Не затягивайте. Возможности у нас есть.
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- Объект монументальной архитектуры никому не нужен, - сказал глава РБ на встрече с руководством футбольного клуба «Уфа». - Его нужно максимально эффективно использовать. Он должен работать на школы, на развитие футбола. Считаю, что стадион как таковой нам нужен.Радий Хабиров попросил «продумать такой стадион, который работает».
- Мы его построим, а потом будем содержать, убирать, а он не работает, - объяснил Радий Фаритович. - Пусть детишки заходят туда с восьми утра, а взрослые выходят поздно ночью. Мы в Московской области в футбол допоздна играли, в некотором смысле ночная лига.Руководитель региона полагает, что «благодаря активному строительству стадионов в России мы можем извлечь уроки из того, как это происходит».
- Я общался с губернатором Самарской области, - рассказал г-н Хабиров. - Он говорит, что пока стадион в Самаре, построенный к чемпионату мира, находится в федеральной собственности, но сейчас готовится целая программа под то, чтобы он работал. Это самое главное. Поэтому занимайтесь этим вопросом. Считайте это моим поручением. Не затягивайте. Возможности у нас есть.
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