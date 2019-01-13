В Уфе появится небольшой, но современный футбольный стадион

- Объект монументальной архитектуры никому не нужен, - сказал глава РБ на встрече с руководством футбольного клуба «Уфа». - Его нужно максимально эффективно использовать. Он должен работать на школы, на развитие футбола. Считаю, что стадион как таковой нам нужен.

- Мы его построим, а потом будем содержать, убирать, а он не работает, - объяснил Радий Фаритович. - Пусть детишки заходят туда с восьми утра, а взрослые выходят поздно ночью. Мы в Московской области в футбол допоздна играли, в некотором смысле ночная лига.