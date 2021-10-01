Бижбулякский район
Происшествия в Башкирии, 06 сентябрь 15:35
В Бижбулякском районе Башкирии нашли мертвой пропавшую 18-летнюю Марию Петрову
Происшествия в Башкирии, 04 сентябрь 10:09
В Башкирии четверо молодых людей перевернулись в кювет на автомобиле, один скончался
Общество в Башкирии, 12 август 09:16
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Марат Валишин
Общество в Башкирии, 11 июнь 12:02
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Рамзаль Нафиков
Происшествия в Башкирии, 08 июнь 15:58
В Башкирии ливни затопили улицы двух деревень
Происшествия в Башкирии, 06 июнь 17:09
В Башкирии завершили поиски пропавшей 35-летней женщины
Происшествия в Башкирии, 04 июнь 13:44
Стало известно о пропавшей в Башкирии 35-летней женщине
Происшествия в Башкирии, 04 июнь 10:47
В Башкирии вышла из дома и не вернулась 35-летняя женщина
Общество в Башкирии, 24 апрель 20:11
В Башкирии простились с погибшим в ходе спецоперации на Украине Фадисом Аллаяровым
Общество в Башкирии, 23 апрель 11:17
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Фадис Аллаяров
Происшествия в Башкирии, 17 март 10:15
В одном из районов Башкирии дикие псы поедают домашний скот
Происшествия в Башкирии, 23 февраль 16:49
В Башкирии обвалилась крыша многоквартирного жилого дома
Общество в Башкирии, 13 январь 21:33
В Башкирии главу Бижбулякского района сопровождали 15 кабанов
Это интересно, 14 декабрь 14:05
В одном из районов Башкирии гимн исполняется на 5 языках
Человек и закон в Башкирии, 07 декабрь 16:55
Житель Башкирии зарезал парализованного отца, чтобы не ухаживать за ним
Происшествия в Башкирии, 10 ноябрь 19:50
В Башкирии пропала жительница Бижбулякского района Роза Поляева
Происшествия в Башкирии, 28 октябрь 14:29
В Башкирии мужчина уснул в квартире с тлеющей сигаретой
Происшествия в Башкирии, 25 октябрь 14:35
Житель Башкирии жестоко убил своего парализованного отца
Происшествия в Башкирии, 16 октябрь 17:22
На территории Башкирии снова горят леса
Происшествия в Башкирии, 14 октябрь 13:59
В Башкирии сгорел дом многодетной семьи
Происшествия в Башкирии, 03 октябрь 10:06
В Башкирии водитель насмерть сбил 2 пешеходов и скрылся