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пожар

Пожар в Башкирии унес жизнь местного жителя - первая жертва огня в 2024 году
Происшествия в Башкирии, 01 январь 11:45
Пожар в Башкирии унес жизнь местного жителя - первая жертва огня в 2024 году
В Башкирии загорелось здание сельского Дома культуры
Происшествия в Башкирии, 30 декабрь 15:31
В Башкирии загорелось здание сельского Дома культуры
Сотрудники полиции потушили горящий автомобиль на стоянке в Башкирии - видео
Происшествия в Башкирии, 28 декабрь 09:54
Сотрудники полиции потушили горящий автомобиль на стоянке в Башкирии - видео
Смертельная ловушка: инвалид не смог выбраться из горящего дома в Башкирии
Происшествия в Башкирии, 27 декабрь 10:04
Смертельная ловушка: инвалид не смог выбраться из горящего дома в Башкирии
В Башкирии 64-летний мужчина погиб при пожаре в собственном доме
Происшествия в Башкирии, 23 декабрь 14:59
В Башкирии 64-летний мужчина погиб при пожаре в собственном доме
В Башкирии 44-летний мужчина стал жертвой пожара в собственном доме
Происшествия в Башкирии, 21 декабрь 09:21
В Башкирии 44-летний мужчина стал жертвой пожара в собственном доме
Пожар в Башкирии унес жизнь местного жителя, тело нашли в кресле
Происшествия в Башкирии, 20 декабрь 09:48
Пожар в Башкирии унес жизнь местного жителя, тело нашли в кресле
В Башкирии за последние сутки сгорели 4 автомобиля
Происшествия в Башкирии, 17 декабрь 12:10
В Башкирии за последние сутки сгорели 4 автомобиля
Телевизор стал причиной пожара под Уфой
Происшествия в Башкирии, 16 декабрь 12:14
Телевизор стал причиной пожара под Уфой
В Башкирии в собственном доме заживо сгорел мужчина
Происшествия в Башкирии, 15 декабрь 14:01
В Башкирии в собственном доме заживо сгорел мужчина
В Башкирии в завалах сгоревшего дома обнаружили тела мужчины и женщины - ВИДЕО
Происшествия в Башкирии, 15 декабрь 09:44
В Башкирии в завалах сгоревшего дома обнаружили тела мужчины и женщины - ВИДЕО
В Уфе из горящего дома эвакуировали 16 человек
Происшествия в Башкирии, 14 декабрь 11:20
В Уфе из горящего дома эвакуировали 16 человек
В Башкирии во время пожара погиб хозяин дома
Происшествия в Башкирии, 13 декабрь 15:11
В Башкирии во время пожара погиб хозяин дома
В Башкирии за прошедшую ночь погибли три человека
Происшествия в Башкирии, 13 декабрь 09:11
В Башкирии за прошедшую ночь погибли три человека
В Башкирии в послеке Юматово загорелся коттедж
Происшествия в Башкирии, 11 декабрь 17:31
В Башкирии в послеке Юматово загорелся коттедж
Житель Башкирии получил ожоги при пожаре в собственном доме
Происшествия в Башкирии, 11 декабрь 09:53
Житель Башкирии получил ожоги при пожаре в собственном доме
В Уфе пожарные тушили крупный банный комплекс - видео
Происшествия в Башкирии, 10 декабрь 13:04
В Уфе пожарные тушили крупный банный комплекс - видео
На одной из заправок Уфы загорелся автомобиль
Происшествия в Башкирии, 09 декабрь 22:29
На одной из заправок Уфы загорелся автомобиль
Из горящего дома в Уфе эвакуировали 36 человек, в том числе 12 детей
Происшествия в Башкирии, 09 декабрь 12:53
Из горящего дома в Уфе эвакуировали 36 человек, в том числе 12 детей
В Башкирии в ходе тушения пожара в многоквартирном доме обнаружили тело 45-летнего мужчины
Происшествия в Башкирии, 06 декабрь 10:22
В Башкирии в ходе тушения пожара в многоквартирном доме обнаружили тело 45-летнего мужчины
Пожилой мужчина погиб после спасения из горящей квартиры в Уфе
Происшествия в Башкирии, 03 декабрь 11:38
Пожилой мужчина погиб после спасения из горящей квартиры в Уфе
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