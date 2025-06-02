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Как загорать безопасно с родинками: крем не поможет, но есть простой способ – совет онколога

Как загорать безопасно с родинками: крем не поможет, но есть простой способ – совет онколога

10:22, 02 июн 2025

Солнечные ванны – это не только приятный отдых, но и источник витамина D, необходимого для здоровья. Однако важно помнить, что чрезмерное пребывание на солнце может негативно сказаться на состоянии кожи, а в некоторых случаях даже привести к развитию рака.

Чтобы обезопасить себя, необходимо соблюдать несколько простых правил, о которых рассказал онколог, научный сотрудник РАМН Евгений Черёмушкин.

1. Изучите инструкцию к принимаемым лекарствам

Перед тем, как отправиться на пляж, обязательно проверьте инструкцию к принимаемым вами лекарствам. Некоторые препараты могут повышать чувствительность кожи к солнечному излучению, что увеличивает риск ожогов и других проблем.

2. Избегайте солнца, если у вас есть или были опухолевые заболевания

Людям с онкологическими заболеваниями в анамнезе категорически не рекомендуется находиться под прямыми солнечными лучами.

3. Используйте солнцезащитный крем

Для всех остальных людей, не имеющих противопоказаний, солнечные ванны допустимы, но только при условии использования солнцезащитного крема.

Важно: солнцезащитный крем не защищает родинки. Их необходимо закрывать одеждой или специальными наклейками.

Справка: Невусы (родинки) могут перерождаться в злокачественные образования. Медики отмечают, что большинство случаев меланомы развиваются именно на участках кожи, где изначально не было родинок.

Помните: данная информация не является медицинской рекомендацией. В случае наличия каких-либо сомнений или проблем со здоровьем, необходимо обратиться к врачу.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: загар советы здоровье родинки
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