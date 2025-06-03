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Забыть про язву желудка можно без лекарств: Профессор Шкребко советует использовать молоко этого животного

Забыть про язву желудка можно без лекарств: Профессор Шкребко советует использовать молоко этого животного

11:29, 03 июн 2025

Молоко - продукт, привычный для многих людей. На полках магазинов мы видим коровье, овечье, козье, но вот лосиное - редкий гость.

Почему? Ответ прост: лоси - дикие животные, а добывать их молоко в промышленных масштабах невозможно. Но это не умаляет его ценности.

Уникальный состав для здоровья

Как рассказал Александр Шкребко, заведующий кафедрой Ярославского государственного медицинского университета, исследования показали благотворное влияние лосиного молока на здоровье человека.

Оно особенно полезно для желудочно-кишечного тракта. К сожалению, исследования были приостановлены из-за нерентабельности добычи лосиного молока.

Лосиная ферма: надежда на будущее

Несмотря на трудности, в России уже существует лосиная ферма - Сумароковская. Технолог фермы Наталья Каренкова поделилась, что лосиное молоко также хорошо зарекомендовало себя в лечении после лучевых поражений и лимфогранулематоза.

Секрет целебной силы

Своей целебной силой лосиное молоко обязано уникальному составу. В нем содержится в два раза больше лизоцима (антибактериального вещества) по сравнению с коровьим молоком.

Также оно богато гистидином, треонином, метионином, аспарагиновой кислотой, серином и аланином.

Важно: данная статья не является медицинской рекомендацией.

Ранее мы писали о том, как продлить срок годности молока.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: молоко здоровье
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