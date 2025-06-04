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Обязателен в рационе: натуральный продукт, который помогает диабетикам контролировать уровень сахара и защищает от болезней

Обязателен в рационе: натуральный продукт, который помогает диабетикам контролировать уровень сахара и защищает от болезней

09:16, 04 июн 2025

Среди многочисленных природных средств, способных оказывать благотворное влияние на организм человека, чеснок занимает особое место. Результаты недавнего масштабного исследования, проведённого учёными из Юго-восточного университета Китая, убедительно свидетельствуют о поистине уникальных свойствах этого распространённого овоща.

В ходе эксперимента, в котором приняли участие 1567 добровольцев из разных стран мира в возрасте от 18 до 80 лет, была изучена способность чеснока регулировать уровни глюкозы и холестерина в крови. Участникам предлагалось употреблять чеснок в сыром виде, в форме порошка, а также в качестве экстрактов и пищевых добавок. Анализ данных как здоровых испытуемых, так и людей с диабетом второго типа, сердечно-сосудистыми заболеваниями, патологиями печени, ожирением и синдромом поликистозных яичников показал однозначный положительный эффект. Независимо от способа употребления чеснока уровни сахара и холестерина в крови снижались.

Главным действующим веществом, определяющим полезные свойства чеснока, является аллицин. Исследователи пришли к выводу, что способность чеснока ускорять синтез этого соединения в организме обуславливает его эффективность в нормализации кровообращения, противомикробную активность и подавление образования жиров в печени.

Помимо аллицина, в составе чеснока содержится множество других биологически активных компонентов, обладающих антивирусным, бактерицидным, фунгицидным и противовоспалительным действием. Неудивительно, что препараты из чеснока нередко используются для лечения расстройств пищеварительной системы, таких как атония и колиты кишечника, а также для профилактики пищевых отравлений и интоксикации, вызванной гниением в кишечнике.

Новое спасение для диабетиков: уникальный овощ, который стабилизирует сахар в крови без инсулина

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Автор: Алия Карачурина
Теги: диабет здоровье чеснок
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