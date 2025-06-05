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Растительный компресс для борьбы с варикозом и тромбозом: рецепт от флеболога Осиповой

Растительный компресс для борьбы с варикозом и тромбозом: рецепт от флеболога Осиповой

11:58, 05 июн 2025

Одно из уникальных растений, высоко ценимое целителями на протяжении веков, - конский каштан. Его лечебные свойства обусловлены поистине впечатляющим богатством полезных веществ.

Конский каштан содержит витамины В, К, С и Р, биофлавоноиды, дубильные вещества, эфирные масла и многие другие ценные компоненты. Благодаря этому он эффективно снимает отеки, купирует воспалительные процессы, предотвращает образование тромбов, укрепляет стенки капилляров и вен, ускоряет ток венозной крови. Неудивительно, что он широко признан в качестве природного средства борьбы с варикозом и другими сосудистыми заболеваниями.

В лекарственных целях используются практически все части этого удивительного растения: кора, соцветия, листья и плоды. Они становятся основой многочисленных лекарственных препаратов и средств народной медицины. Флеболог Осипова рекомендует даже применять в домашних условиях компрессы из свежих листьев и цветков каштана, смешанных в однородную кашицу и наложенных на пораженные участки.

Доказательством высокой эффективности конского каштана служат результаты масштабного исследования немецких врачей. Из 5429 пациентов с хроническими венозными заболеваниями и их осложнениями у 95% через неделю приема экстракта наблюдалась значительная положительная динамика.

Чтобы в полной мере использовать целебные свойства этого поистине волшебного растения, важно правильно заготавливать его компоненты. Сбор, сушка и хранение цветов, листьев, коры и плодов имеют свои нюансы и четко определенные сроки.

Эта простая манипуляция спасет от варикоза: достаточно делать это 2 раза в день — совет врача

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Автор: Алия Карачурина
Теги: здоровье варикоз конский каштан
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