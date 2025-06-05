Избавьтесь от бессонницы: ешьте этот продукт перед сном, чтобы стимулировать мелатонин и улучшить качество сна

11:42, 05 июн 2025

В современной жизни, наполненной стрессом и хроническим дефицитом времени, проблемы со сном стали повсеместным явлением. Невозможность заснуть вовремя, беспокойный сон и преждевременное пробуждение – знакомые многим симптомы нарушенного циркадного ритма. К счастью, исследователи из Китая обнаружили простое и натуральное решение, способное восстановить здоровый сон.

В ходе научной работы участникам эксперимента перед отходом ко сну давали съедать по два плода киви. Спустя непродолжительное время у всех добровольцев наблюдалось значительное улучшение качества сна и нормализация его фаз. Секрет кроется в уникальном составе этого тропического фрукта.

Киви богат серотонином – предшественником мелатонина, гормона, ответственного за регуляцию циркадных ритмов. Благодаря высокому содержанию этого соединения организм получает необходимый импульс для своевременной выработки "гормона сна". Кроме того, киви оказывает мягкое регулирующее воздействие на смену фаз сна, делая этот физиологический процесс более плавным и глубоким.

Принимая во внимание тот факт, что для взрослого человека норма здорового ночного сна составляет от 7 до 9 часов, природный помощник в лице экзотического фрукта может оказаться просто бесценным. Однако прежде чем включать киви в свой ежедневный рацион, рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом для исключения индивидуальных противопоказаний.

Автор: Алия Карачурина

Фото: freepik.ru