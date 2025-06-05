Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Здоровье »
logtype

Гипертоники могут вздохнуть с облегчением: всего один продукт в рационе поможет стабилизировать давление без таблеток

Гипертоники могут вздохнуть с облегчением: всего один продукт в рационе поможет стабилизировать давление без таблеток

10:36, 05 июн 2025

Одним из натуральных помощников в деле укрепления здоровья является обыкновенная мускатная тыква. Несмотря на скромный внешний вид, этот оранжевый плод буквально напичкан полезными веществами, способными сыграть решающую роль в профилактике и борьбе с распространенными недугами.

Возьмем, к примеру, гипертонию - проблему, знакомую многим современникам. Вместо того чтобы сразу хвататься за таблетки с их нежелательными побочными эффектами, стоит присмотреться к мускатной тыкве. По словам врача-диетолога и доктора медицинских наук Меган Берд, регулярное употребление этого продукта может стать действенным подспорьем в нормализации повышенного артериального давления.

В чем же секрет мускатной тыкви? Все дело в ее богатом составе. Источник калия, мощные антиоксиданты бета-каротин, лютеин и зеаксантин, входящие в группу каротиноидов, работают в тандеме, расслабляя стенки сосудов и приводя показатели давления в норму. Кроме того, витамин С подпитывает иммунную систему, а марганец и кальций укрепляют костную ткань, снижая риск переломов.

Однако, как и любой природный лекарь, мускатная тыква требует осторожного обращения. При сахарном диабете, хроническом гастрите ее следует употреблять с осторожностью, а в период обострения заболеваний ЖКТ и вовсе исключить из рациона.

В завершение стоит отметить, что мускатная тыква - это не просто оранжевый кабачок причудливой формы, с тонким мускатным ароматом. За непримечательной внешностью скрывается настоящий кладезь здоровья, который заслуживает внимательного изучения и применения. Но как с любым натуральным средством, прежде чем включать его в свой рацион, проконсультируйтесь со специалистом.

«Сами себя угробите»: В жару высокое давление лечат по-другому — что надо изменить гипертоникам, подсказал кардиолог Ашихмин

Читайте также:

«Сами себя угробите»: В жару высокое давление лечат по-другому — что надо изменить гипертоникам, подсказал кардиолог Ашихмин
Автор: Алия Карачурина
Теги: гипертония здоровье мускатная тыква
Читайте также

Как побороть гипертонию без лекарств: рецепт от врача Денисовой
Это интересно
Как побороть гипертонию без лекарств: рецепт от врача Денисовой
Гипертоникам есть только так: Диетолог Денисова рассказала, в каком виде нужно употреблять картофель людям с высоким давлением
Это интересно
Гипертоникам есть только так: Диетолог Денисова рассказала, в каком виде нужно употреблять картофель людям с высоким давлением
3 продукта против рака: врач Смирнова рекомендует включить их в рацион уже сегодня
Это интересно
3 продукта против рака: врач Смирнова рекомендует включить их в рацион уже сегодня
Давление будет под контролем: врач рекомендовала продукт, который просто обязан быть на столе у каждого гипертоника, польза огромная
Это интересно
Давление будет под контролем: врач рекомендовала продукт, который просто обязан быть на столе у каждого гипертоника, польза огромная


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен