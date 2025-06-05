Осторожно, гипотоникам противопоказано: врач-диетолог Соломатина рассказала о продукте, снижающем давление
10:28, 05 июн 2025
Мята - не просто освежающее растение с приятным ароматом, но и ценный источник здоровья. Она обладает множеством полезных свойств, о которых рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
Успокаивающий сон и крепкое здоровье пищеварительной системы
- Мята обладает успокаивающим эффектом, помогая улучшить качество сна и борясь с бессонницей.
- Растение стимулирует работу ЖКТ, нормализует пищеварение за счет желчегонного действия.
- Мятные настои и чаи помогают при тошноте, вздутии живота и других дискомфортных ощущениях в желудке.
Польза для сердца и сосудов
- Мята содержит рутин, который укрепляет стенки сосудов, делая их более эластичными.
- Регулярное употребление мяты в умеренных количествах может помочь в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.
Важно:
- Людям с пониженным давлением следует с осторожностью употреблять мяту, так как она может его еще больше снизить.
- Мята может вызывать аллергические реакции.
- Мужчинам рекомендуется ограничить потребление мяты из-за высокого содержания в ней фитоэстрогенов.
Мята - это не только вкусно, но и полезно! Однако, как и любое лекарственное растение, ее стоит употреблять с осторожностью и после консультации со специалистом.
Справка:
- Мята - многолетнее травянистое растение с прямостоячими или восходящими стеблями.
- Листья мяты имеют зубчатый, пильчатый или городчатый край, заостренную верхушку и сердцевидное или клиновидное основание.
- Цветы мяты бывают белые, розовые или светло-фиолетовые, с 4 лепестками.
Помните: данная статья носит информационный характер. Перед применением мяты в лечебных целях необходимо проконсультироваться с врачом.
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Автор: Вадим Рудаков
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