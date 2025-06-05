Неожиданный виновник зуда: что заставляет все тело чесаться, когда невозможно остановиться – ответ дали ученые

09:58, 05 июн 2025

В нашей повседневной жизни нередки случаи, когда неприятные симптомы возникают без явной причины. Одним из таких примеров является «заразный» зуд — необъяснимое ощущение зуда на теле, которое может проявляться даже при простом наблюдении за тем, как другие люди чешутся. Это любопытное психосоматическое явление было научно подтверждено в ходе эксперимента, проведенного британскими учеными более десяти лет назад.

Суть исследования заключалась в следующем: добровольцы были размещены перед мониторами, на которых демонстрировались видеозаписи людей, испытывающих зуд и интенсивно чешущихся. Спустя некоторое время участники эксперимента начали ощущать аналогичные зудящие ощущения, несмотря на отсутствие каких-либо раздражителей на их коже. Этот феномен позволил ученым подтвердить гипотезу о существовании так называемого «заразного» зуда.

Стоит отметить, что подобный эффект может наблюдаться не только при просмотре видео с чешущимися людьми, но и в других ситуациях, связанных с визуальной стимуляцией. Например, аналогичные ощущения могут возникать при наблюдении за тем, как муравьи ползают по чьей-либо коже.

Любопытно, что наиболее восприимчивыми к «заразному» зуду, согласно исследованию, оказались люди с повышенной невротичностью и нестабильным психическим состоянием. Ученые предполагают, что этот феномен может быть связан с особенностями восприятия и обработки визуальной информации в человеческом мозге.

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Автор: Вадим Рудаков

Фото: dailymail.co.uk