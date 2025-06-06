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Какой кофе представляет опасность для сердца и холестерина? Ученые бьют тревогу — важная информация для кофеманов

Какой кофе представляет опасность для сердца и холестерина? Ученые бьют тревогу — важная информация для кофеманов

14:36, 06 июн 2025

Для миллионов людей по всему миру день не может начаться без ароматной чашечки кофе. Этот бодрящий напиток пробуждает, взбадривает и поднимает настроение. Многие наслаждаются несколькими порциями в течение дня. Однако новое исследование предупреждает, что не все виды кофе одинаково безопасны для здоровья. Некоторые могут быть потенциально опасными.

В ходе научной работы, проведенной экспертами из Осло, выявлена тревожная взаимосвязь между употреблением определенного типа кофе и серьезными проблемами со здоровьем. Ученые из Гетеборгского университета пришли к аналогичным выводам, изучая этот вопрос параллельно.

Оказалось, что наибольший вред для организма представляет кофе, не прошедший специальную фильтрацию. К этой категории относятся напитки, заваренные прямо в чашке или приготовленные в турке. Во время длительного взаимодействия кофейных зерен с водой в раствор попадают опасные вещества - кафестол и кафеол.

Эти соединения, откладываясь на стенках кровеносных сосудов, повышают риск сердечного приступа и критического повышения уровня холестерина. Чтобы избежать подобных последствий, специалисты рекомендуют употреблять кофе, профильтрованный через специальные бумажные фильтры - такой считается менее вредным.

По данным недавних исследований и опросов, в последние десятилетия растет популярность молотого зернового кофе. В то время как когда-то широко распространенный растворимый вариант постепенно теряет свои позиции на рынке.

Стоит помнить, что эта публикация носит информационный характер. Для получения более детальных рекомендаций следует проконсультироваться с медицинским специалистом.

Не стоит начинать день с кофе: американские ученые рассказали о вреде любимого напитка

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Автор: Алия Карачурина
Теги: здоровье кофе
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