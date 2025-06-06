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Многие совершают эту ошибку: Узнайте, какая разогретая еда может стать мгновенно токсичной

Многие совершают эту ошибку: Узнайте, какая разогретая еда может стать мгновенно токсичной

13:15, 06 июн 2025

В современной кухне жареная пища стала повседневностью. Приготовление блюд с использованием масла может быть быстрым и простым способом насладиться хрустящими и аппетитными кусочками. Однако, по словам медицинского эксперта Кэтрин Шанахан, существует серьезная причина для беспокойства – повторный разогрев жареных продуктов может оказаться вредным для здоровья.

В интервью Daily Mail Шанахан пояснила, что при жарке на растительных маслах, таких как подсолнечное или кукурузное, происходит реакция с кислородом, в результате которой образуются продукты окисления липидов. Эти соединения, как утверждается, способны вызывать различные заболевания в человеческом организме.

Более того, чем дольше хранятся подобные масла, тем выше становится их токсичность. А при повторном разогревании концентрация вредных веществ резко возрастает, предупреждает медик. "Написаны целые тома академических трудов, описывающих все токсины, которым вы подвергаетесь, употребляя в пищу продукты, приготовленные с использованием растительных масел", - подчеркивает Шанахан.

Чтобы избежать потенциального вреда, эксперт рекомендует отдавать предпочтение вареной, запеченной или приготовленной на пару пище, а при необходимости жарить блюда - использовать оливковое или сливочное масло вместо растительных аналогов.

Справка. История растительных масел уходит корнями в глубокую древность. Например, пальмовое масло было известно еще во времена Древнего Египта, а оливковое масло люди научились добывать не менее четырех тысячелетий назад. Но сегодняшние реалии ставят под вопрос безопасность их повторного применения после жарки.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: pinterest
Теги: здоровье
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