Эти овощи на вашем столе могут быть вредными: взрослые едят каждый день, еще и детей заставляют

12:04, 06 июн 2025

Летние месяцы приносят нам много вкусных и полезных овощей. Однако, недавнее исследование заставляет взглянуть на некоторые распространенные овощные культуры с другой стороны. Группа экспертов выявила ряд потенциально вредных свойств у широко употребляемых в пищу баклажанов, помидоров, картофеля, капусты и лука.

В первую очередь, под прицел ученых попали баклажаны. Этот овощ, являющийся незаменимым ингредиентом многих блюд, содержит природный токсин соланин. При чрезмерном употреблении он может стать причиной головных болей и расстройств желудка. Кроме того, баклажаны способствуют повышению уровня щавелевой кислоты, что чревато образованием почечных камней.

На второй строчке рейтинга вредных овощей расположились помидоры. Несмотря на богатство витаминов С и группы В, их высокая кислотность может обострять гастрит и язвенную болезнь желудка. Особую осторожность стоит проявить людям с этими заболеваниями. Помимо этого, частое употребление помидоров повышает риск скачков уровня сахара в крови, особенно если овощи выращены с использованием химических удобрений.

Картофель, являющийся кладезем калия, к сожалению, содержит много крахмала. Это неизбежно ведет к резким скачкам сахара в крови после употребления картофельных блюд. Кроме того, в картофеле присутствует все тот же соланин, негативно влияющий на нервную систему.

В список потенциально опасных для здоровья овощей вошли также капуста и лук. Высокое содержание йода в капусте таит угрозу для людей с заболеваниями щитовидной железы. Что касается лука, то содержащиеся в нем фруктаны способны спровоцировать гастрит и другие проблемы с желудком.

Автор: Вадим Рудаков