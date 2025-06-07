Есть время набрать «скорую»: первые признаки того, что оторвавшийся тромб попал в легкие — вот как реагирует организм

12:02, 07 июн 2025

В кровеносной системе человека время от времени формируются тромбы - сгустки крови, прилипающие к стенкам сосудов. Сами по себе эти образования не столь опасны, но проблема заключается в том, что они могут в любой момент оторваться и поплыть по кровотоку, перекрывая доступ крови к жизненно важным органам.

Одной из самых критических ситуаций, вызванных миграцией тромба, является тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА). Это срочное медицинское состояние возникает, когда кровяной сгусток блокирует артерию, питающую кровью легкие. В таких случаях требуется экстренная медицинская помощь, нередко хирургическое вмешательство.

Хотя ТЭЛА и является потенциально смертельным заболеванием, врач-терапевт Александр Попандопуло подчеркивает, что сама по себе болезнь не является неизлечимой. Существуют несколько эффективных методов лечения. Однако коварство ситуации в том, что лишь треть пациентов получает своевременную диагностику. При ранней же идентификации риск летального исхода снижается в 10 раз.

В некоторых случаях ТЭЛА протекает бессимптомно. Но чаще всего на ее развитие указывают следующие признаки: одышка, учащенное сердцебиение, лихорадка, резкое падение артериального давления, кашель с кровохарканьем, боли в грудной клетке или верхней части спины, отек ног, а также обмороки. Любой из этих симптомов - сигнал для немедленного вызова скорой помощи.

Британские медицинские источники добавляют, что ТЭЛА обычно является следствием отрыва тромба от вен ног с последующей миграцией кровяного сгустка в легкие. Это состояние нередко развивается на фоне тромбоза глубоких вен нижних конечностей.

Риск тромбообразования в венах ног повышается при ряде факторов: возрасте старше 60 лет, беременности, избыточном весе, курении, приеме оральных контрацептивов, онкологических и сердечных заболеваниях, варикозе вен, а также обезвоживании организма.

Проявления тромбоза глубоких вен могут включать пульсирующие боли в одной или реже обеих ногах, отечность конечностей, болезненные при надавливании участки кожи, локальное покраснение или потемнение кожных покровов, а также вздутие и уплотнение поверхностных вен. Все эти симптомы требуют срочной консультации врача.

Данная статья носит исключительно информативный характер. Для получения медицинской помощи необходимо обратиться к врачу соответствующей специализации.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru