Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Здоровье »
logtype

Есть время набрать «скорую»: первые признаки того, что оторвавшийся тромб попал в легкие — вот как реагирует организм

Есть время набрать «скорую»: первые признаки того, что оторвавшийся тромб попал в легкие — вот как реагирует организм

12:02, 07 июн 2025

В кровеносной системе человека время от времени формируются тромбы - сгустки крови, прилипающие к стенкам сосудов. Сами по себе эти образования не столь опасны, но проблема заключается в том, что они могут в любой момент оторваться и поплыть по кровотоку, перекрывая доступ крови к жизненно важным органам.

Одной из самых критических ситуаций, вызванных миграцией тромба, является тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА). Это срочное медицинское состояние возникает, когда кровяной сгусток блокирует артерию, питающую кровью легкие. В таких случаях требуется экстренная медицинская помощь, нередко хирургическое вмешательство.

Хотя ТЭЛА и является потенциально смертельным заболеванием, врач-терапевт Александр Попандопуло подчеркивает, что сама по себе болезнь не является неизлечимой. Существуют несколько эффективных методов лечения. Однако коварство ситуации в том, что лишь треть пациентов получает своевременную диагностику. При ранней же идентификации риск летального исхода снижается в 10 раз.

В некоторых случаях ТЭЛА протекает бессимптомно. Но чаще всего на ее развитие указывают следующие признаки: одышка, учащенное сердцебиение, лихорадка, резкое падение артериального давления, кашель с кровохарканьем, боли в грудной клетке или верхней части спины, отек ног, а также обмороки. Любой из этих симптомов - сигнал для немедленного вызова скорой помощи.

Британские медицинские источники добавляют, что ТЭЛА обычно является следствием отрыва тромба от вен ног с последующей миграцией кровяного сгустка в легкие. Это состояние нередко развивается на фоне тромбоза глубоких вен нижних конечностей.

Риск тромбообразования в венах ног повышается при ряде факторов: возрасте старше 60 лет, беременности, избыточном весе, курении, приеме оральных контрацептивов, онкологических и сердечных заболеваниях, варикозе вен, а также обезвоживании организма.

Проявления тромбоза глубоких вен могут включать пульсирующие боли в одной или реже обеих ногах, отечность конечностей, болезненные при надавливании участки кожи, локальное покраснение или потемнение кожных покровов, а также вздутие и уплотнение поверхностных вен. Все эти симптомы требуют срочной консультации врача.

Данная статья носит исключительно информативный характер. Для получения медицинской помощи необходимо обратиться к врачу соответствующей специализации.

Те, кто это ест, могут забыть о густой крови – растворятся тромбы даже в глубоких венах

Читайте также:

Те, кто это ест, могут забыть о густой крови – растворятся тромбы даже в глубоких венах
Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
Теги: тромбы здоровье
Читайте также

Один показатель анализа крови, который сигнализирует о вирусной инфекции: врач Носков дал советы
Это интересно
Один показатель анализа крови, который сигнализирует о вирусной инфекции: врач Носков дал советы
Те, кто это ест, могут забыть о густой крови – растворятся тромбы даже в глубоких венах
Это интересно
Те, кто это ест, могут забыть о густой крови – растворятся тромбы даже в глубоких венах
«Человек ощущает сильную боль»: кардиолог назвал нетипичные симптомы отрыва тромба — игнорировать нельзя
Это интересно
«Человек ощущает сильную боль»: кардиолог назвал нетипичные симптомы отрыва тромба — игнорировать нельзя
Как понять без анализов, густая ли у вас кровь: врач назвал сигналы-предвестники тромбоза
Это интересно
Как понять без анализов, густая ли у вас кровь: врач назвал сигналы-предвестники тромбоза


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен