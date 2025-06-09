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Отказались от соли, но отёки не исчезают? Иммунолог Миневич рассказала, какие продукты могут быть виноваты

Отказались от соли, но отёки не исчезают? Иммунолог Миневич рассказала, какие продукты могут быть виноваты

12:31, 09 июн 2025

В поисках причин отёчности люди зачастую обращают внимание лишь на очевидные факторы, такие как избыточное употребление соли. Однако задержка жидкости в организме может иметь под собой и менее явные основания. В этой статье мы рассмотрим некоторые неочевидные факторы, способные вызывать отёчность.

Одним из виновников может быть сладкая выпечка. После её употребления происходит резкий скачок инсулина, который, в свою очередь, провоцирует накопление жидкости в тканях, приводя к появлению отёков. Кроме того, отёчность нередко связывают с употреблением алкогольных напитков, нарушающих электролитный баланс в организме.

Ещё одной малоизвестной причиной может послужить непереносимость лактозы или аллергия на молочные белки. В таких случаях молоко вызывает воспалительные процессы, за которыми следуют отёки. Важно отметить, что для людей без подобных проблем молочные продукты не несут риска возникновения отёчности.

Стоит принимать во внимание, что приведённая информация носит исключительно справочный характер. Для выявления точных причин возникновения отёков и определения дальнейших действий необходима консультация с медицинским специалистом.

Напоследок, полезным средством для снижения нагрузки на организм в отношении натрия могут стать кислые фрукты, такие как вишня, клюква, цитрусовые и гранат. Их включение в рацион способствует выведению лишней жидкости из тканей.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: здоровье отеки ноги
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