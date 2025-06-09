Чем могут быть опасны лекарства в жару и где их лучше хранить: советы терапевта

10:17, 09 июн 2025

В период жарких летних месяцев внимательность к хранению лекарственных препаратов приобретает особую актуальность. Высокие температуры способны негативно повлиять на химические свойства медикаментов, ставя под угрозу их эффективность и безопасность для здоровья. Об этой важной проблеме напоминает практикующий терапевт Татьяна Романенко.

Согласно разъяснениям специалиста, оставлять лекарства в автомобиле в жару категорически не рекомендуется. Под воздействием палящих солнечных лучей химический состав препаратов может претерпевать нежелательные изменения. Чтобы максимально сохранить их целостность, наиболее подходящим местом для хранения в летний период является холодильник или другие прохладные уголки жилища.

Помимо соблюдения правил хранения, Романенко подчеркивает необходимость избегать чрезмерного пребывания на солнце во время приема определенных типов лекарств. К ним относятся препараты от простудных заболеваний и гриппа, гормональные средства, а также медикаменты для лечения сердечно-сосудистых патологий. Подобные лекарства могут повышать чувствительность кожи к ультрафиолетовому излучению, что чревато нежелательными последствиями.

В заключение эксперт акцентирует внимание на важности адекватного водного баланса в жаркий сезон. Многие лекарственные средства способны нарушать водно-солевой обмен в организме, поэтому обильное питье является залогом сохранения здоровья во время медикаментозной терапии летом.

Автор: Алия Карачурина