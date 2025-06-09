Ошибки при измерении давления: врач рассказал, как правильно использовать тонометр

09:48, 09 июн 2025

Правильный подход к измерению давления крайне важен для тех, кто страдает гипертонией. Эта широко распространенная болезнь может иметь серьезные последствия, если ее игнорировать и не лечить. Доктор Александр Шишонин, кандидат медицинских наук, поделился основными рекомендациями о том, как правильно контролировать свое артериальное давление.

Для начала, доктор развеял популярный миф о необходимости трехкратного измерения давления подряд. По его словам, это лишь создает дополнительный стресс для организма, в то время как показатель давления постоянно меняется и не является фиксированной величиной.

Вместо этого, Шишонин советует придерживаться пяти ключевых принципов. Во-первых, следует использовать исключительно механические тонометры, а не автоматические измерители. Во-вторых, сравнивайте свежий результат со средним значением за предыдущие дни, чтобы отследить тенденцию.

В-третьих, замеряйте давление только когда находитесь в спокойном, расслабленном состоянии, не имеет значения, утро это, день или вечер. Четвертый совет – никогда не меряйте сразу после пробуждения, дайте организму время "проснуться" и войти в привычный ритм.

Наконец, доктор рекомендует спонтанный подход к измерению давления в разное время, а не по строгому расписанию. Это позволит избежать ситуации, когда само ожидание измерения вызывает стресс и влияет на результат.

Статья носит информационный характер, при наличии проблем со здоровьем всегда следует проконсультироваться с лечащим врачом.

Автор: Алия Карачурина