Как горчичный порошок в носках может изменить ваше самочувствие: потрясающий эффект, о котором вы не знали

09:15, 09 июн 2025

Михаил Охлопков, глава Министерства здравоохранения Карелии, поделился интересной информацией о том, как порошок горчицы может быть эффективным средством при простудных заболеваниях и затяжном кашле.

По его словам, при первых признаках недомогания или при кашле без высокой температуры рекомендуется положить порошок горчицы в носки и надеть их на ночь. Этот простой метод обеспечивает мощный согревающий эффект, который благотворно влияет на организм и способствует выздоровлению.

Охлопков подчеркнул, что горчица обладает не только антимикробными, но и оздоравливающими свойствами для пищеварительной системы. Регулярное употребление горчицы в пищу может улучшить микрофлору кишечника и снизить количество патогенных микроорганизмов. Кроме того, полоскание горла раствором с добавлением горчицы и меда (при отсутствии аллергии на мед) может помочь облегчить першение в горле, что особенно актуально при респираторных заболеваниях.

Чудодейственные свойства горчицы были известны еще в древние времена. Знаменитый врач Гиппократ в своих трудах рекомендовал использовать горчицу для избавления от кашля, улучшения аппетита и снятия мышечных болей. Таким образом, современные исследования и народные методы лечения подтверждают целебные качества этого простого ингредиента, который может быть полезным дополнением к традиционным способам терапии.

Важно помнить, что любые народные методы лечения следует применять с осторожностью и после консультации с медицинским специалистом.

Автор: Алия Карачурина