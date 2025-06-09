Этот простой напиток может предотвратить катаракту в любом возрасте: совет от врача

09:11, 09 июн 2025

Проблемы со зрением могут принести немало неудобств в повседневную жизнь. Одним из наиболее распространенных возрастных заболеваний глаз является катаракта – помутнение хрусталика, ведущее к постепенному ухудшению зрения. Согласно диетологу, доктору Эрику Бергу, одним из ключевых факторов риска развития катаракты является повышенный уровень сахара в крови, характерный для диабета и предиабетического состояния, а также следствие рациона с высоким содержанием углеводов.

Причина кроется в том, что избыточный сахар провоцирует окислительный стресс, наносящий разрушительный удар по тканям глаза. Однако природа предоставляет мощные средства для борьбы с этой напастью в виде ярко окрашенных растительных пигментов – каротиноидов и антоцианов. Эти вещества обладают потенциалом не только замедлять прогрессирование катаракты, но и частично обратить вспять уже имеющиеся повреждения.

Чтобы насытить организм данными защитными соединениями, доктор Берг рекомендует включить в рацион напиток, сочетающий натуральные источники каротиноидов и антоцианов. Для его приготовления следует смешать в блендере стакан любых ягод и стакан кефира. Кисломолочный продукт также вносит свою лепту благодаря содержащемуся в нем кальцию, который участвует в поддержании здоровья глаз.

Богатыми источниками желтых и оранжевых каротиноидов являются ягоды практически всех видов. Что касается антоцианов, отвечающих за красную, фиолетовую и синюю окраску, то их наибольшие концентрации содержатся в чернике, голубике, ежевике и, по словам специалиста, в абсолютном лидере – черноплодной рябине. Употреблять данный полезный напиток рекомендуется один раз в день.

Помимо ягодного коктейля, доктор Берг советует включить в меню яйца, предпочтительно с жидким желтком, так как желток изобилует защитными каротиноидами. Еще одной немаловажной рекомендацией является снижение потребления сахара и углеводосодержащих продуктов для нормализации уровня глюкозы в крови.

Данная статья носит информационный характер. Для получения индивидуальных рекомендаций по диете и образу жизни необходима консультация офтальмолога или диетолога.

Автор: Алия Карачурина