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Природный источник мелатонина: этот красный напиток перед сном помогает засыпать быстрее и спать дольше на 1,5 часа

Природный источник мелатонина: этот красный напиток перед сном помогает засыпать быстрее и спать дольше на 1,5 часа

11:11, 10 июн 2025

Бессонница стала настоящим бичом современного общества. Миллионы людей испытывают трудности со сном, что приводит к серьезным нарушениям режима и внутренних биоритмов организма. Однако прежде, чем прибегать к сильнодействующим лекарственным препаратам, стоит попробовать натуральные средства. По мнению экспертов, одним из эффективных помощников в борьбе с бессонницей может стать обычная вишня.

Согласно экспериментам, всего за две недели регулярного употребления натурального вишневого напитка перед сном испытуемые увеличивали продолжительность сна в среднем на 1,5 часа. Более того, им требовалось на 30% меньше времени для засыпания.

Уникальные целебные свойства вишни обусловлены наличием в ее составе мелатонина - естественного регулятора циркадных ритмов человека. Именно благодаря мелатонину вишневый сок оказывает благотворное влияние на процессы засыпания и глубокого сна. Помимо сока, для нормализации режима сна подходят и другие вишневые продукты: варенье, морс и сама свежая ягода.

Напоминаем читателям о необходимости консультации с лечащим врачом перед применением любых натуральных средств для лечения бессонницы.

Избавьтесь от бессонницы: ешьте этот продукт перед сном, чтобы стимулировать мелатонин и улучшить качество сна

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Избавьтесь от бессонницы: ешьте этот продукт перед сном, чтобы стимулировать мелатонин и улучшить качество сна
Автор: Алия Карачурина
Теги: сон советы
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