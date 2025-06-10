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Удивительный напиток, который мгновенно нормализует давление: спасение для гипертоников и гипотоников, лучше таблеток

Удивительный напиток, который мгновенно нормализует давление: спасение для гипертоников и гипотоников, лучше таблеток

10:32, 10 июн 2025

Врач-кардиолог Олеся Зайцева поделилась великолепным средством для регулирования давления. Каркаде — напиток, известный своими целебными свойствами.

«Помимо стабилизации артериального давления, каркаде оказывает благотворное влияние на организм в целом. Он укрепляет кровеносные капилляры, снижает уровень вредного холестерина, обладает антибактериальным действием и положительно влияет на работу печени и поджелудочной железы», — комментирует эксперт.

Однако для того, чтобы добиться максимального эффекта, важно знать, как правильно употреблять этот чудодейственный напиток. При пониженном давлении (гипотонии) предпочтение следует отдавать горячему каркаде, в то время как при повышенном давлении (гипертонии) лучше выбрать холодный вариант. Примечательно, что положительные изменения в показателях давления наступают практически мгновенно после употребления напитка.

Регулярное употребление каркаде позволит вам забыть о проблемах с артериальным давлением раз и навсегда. Для сохранения максимальной пользы напитка важно правильно его заваривать. Заливайте заварку теплой водой температурой не выше 35 градусов Цельсия и настаивайте не менее шести часов. Таким образом, в готовом напитке сохранятся витамины, а длительное настаивание позволит насытить его антоцианами — мощными антиоксидантами.

Несмотря на очевидные преимущества каркаде, важно помнить, что эта статья носит информационный характер. Перед включением напитка в свой рацион рекомендуется проконсультироваться с квалифицированным специалистом.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: каркаде гипертония
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