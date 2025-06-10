Томатный сок: вкусный напиток, который может навредить вашему здоровью – врач Бородина объясняет, кому он противопоказан

09:50, 10 июн 2025

Томатный сок издавна считается одним из самых полезных напитков благодаря богатому витаминному и минеральному составу. Однако некоторым категориям людей следует проявлять осторожность при его употреблении - иначе вместо пользы можно получить серьезный вред для организма.

В первую очередь, речь идет о пациентах с проблемами пищеварительной системы. Людям, страдающим от гастрита, язвы желудка, заболеваний желчного пузыря и желчных протоков, необходимо воздержаться от томатного сока или, как минимум, строго ограничить его количество в рационе. Кислая среда напитка способна раздражать воспаленную слизистую, а высокое содержание щавелевой кислоты провоцирует дальнейшее образование камней.

Обходить стороной томатный сок стоит также тем, кто имеет подагру. Богатый пуриновыми соединениями состав напитка чреват появлением новых приступов этого мучительного заболевания.

Впрочем, для здоровых людей томатный сок остается настоящим эликсиром молодости и долголетия. Благодаря высокой концентрации антиоксидантов он активно выводит вредные токсины, очищает организм и замедляет процессы старения.

Чтобы максимизировать пользу от томатного сока, диетологи рекомендуют употреблять его за полчаса до трапезы натощак. Особенно полезным будет сочетание с орехами, сыром или оливками, также богатыми ценными питательными веществами.

Автор: Вадим Рудаков