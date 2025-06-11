Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Здоровье »
logtype

Неожиданное средство от рака: врач рассказал, почему это растение эффективнее химиотерапии и как его использовать

Неожиданное средство от рака: врач рассказал, почему это растение эффективнее химиотерапии и как его использовать

11:40, 11 июн 2025

В современном мире, где рак, к сожалению, становится все более распространенным недугом, поиск эффективных и доступных методов лечения приобретает особую актуальность. Среди множества альтернативных терапий, которыми пестрит интернет, особого внимания заслуживает рецепт средства на основе корней обыкновенного лопуха, о котором рассказал врач Владимир Эни-Олорунда.

Согласно утверждениям специалиста, секрет целебной силы этого средства кроется в особом периоде сбора исходного ингредиента. Только корни, выкопанные ранней весной, когда все питательные вещества еще не успели рассредоточиться по растущим листьям и цветоносам, обладают максимальной концентрацией полезных элементов.

Приготовление чудодейственного эликсира представляет собой простой, но строго регламентированный процесс. После тщательной очистки и просушивания, корни нарезаются и заливаются двумя стаканами кипятка. Далее смесь проходит десятиминутное кипячение, после чего настаивается в течение нескольких часов. Готовый настой процеживают и принимают трижды в день по половине стакана до приема пищи.

По словам Владимира Эни-Олорунда, этот простой, но мощный природный эликсир не только демонстрирует поразительную эффективность в профилактике и лечении онкологических заболеваний, но и благотворно влияет на работу практически всех органов человеческого организма.

Данная информация носит ознакомительный характер, необходима консультация квалифицированного врача.

Продукты, которые спасают от рака и усиливают иммунитет: советы от ведущего врача-онколога

Читайте также:

Продукты, которые спасают от рака и усиливают иммунитет: советы от ведущего врача-онколога
Автор: Алия Карачурина
Теги: лопух рак здоровье
Читайте также

Старую орхидею поливаю только так: Проснётся даже сухая палка — цветов будет огромное море
Это интересно
Старую орхидею поливаю только так: Проснётся даже сухая палка — цветов будет огромное море
Эта нехитрая процедура с корнями заставит вашу орхидею выпускать новые бутоны ежедневно
Это интересно
Эта нехитрая процедура с корнями заставит вашу орхидею выпускать новые бутоны ежедневно
Боли в суставах не будет: нужно 2 ложки этого порошка
Это интересно
Боли в суставах не будет: нужно 2 ложки этого порошка


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен