Доктор Мясников раскрывает 4 веские причины, почему очищение крови может быть жизненно важным

11:19, 11 июн 2025

В современном мире, переполненном различными псевдонаучными трендами и модными тенденциями в области здоровья, многие люди склонны верить в целительную силу сомнительных процедур. Одна из таких процедур — так называемая «очистка крови» — вызвала серьезную озабоченность у известного российского врача Александра Мясникова.

В свежем выпуске своей программы на телеканале «Россия-1» доктор решительно высказался против ненужного вмешательства в работу одной из важнейших систем человеческого организма. По словам Мясникова, лишь в четырех редких случаях показана процедура плазмафереза — удаления части плазмы крови с последующим введением замещающих растворов.

Речь идет об аутоиммунном заболевании пурпуре, синдроме Гийена-Барре, серповидноклеточной анемии и некоторых видах периферической нейропатии. Во всех остальных ситуациях, как подчеркнул врач, очищение крови не только не приносит пользы, но и чревато серьезными рисками.

Кровь, по словам Мясникова, является поистине бесценным «экстрактом жизни», содержащим защитные антитела, жизненно важные минералы и питательные вещества. Произвольное удаление ее компонентов ослабляет иммунитет, лишает организм кальция, калия и фосфатов, нарушая тонкий баланс гомеостаза.

Более того, статистика свидетельствует о трагических случаях, когда здоровые люди погибали в результате ненужной «очистки». Доктор привел пугающую цифру — из каждых 10 000 человек, прошедших такую процедуру, 5 умирали, хотя могли жить долго и счастливо.

«С одной стороны, это якобы всего 0,05%, но для того, кого это затронет, это будет все 100%», — резюмировал Мясников, напомнив о печальной судьбе актера и спортсмена Владимира Турчинского.

По мнению врача, стремление к «очищению крови» может указывать на психологические проблемы, требующие профессиональной помощи. Для тех, кто всерьез рассматривает такой вариант, Мясников рекомендует пройти психиатрическое освидетельствование.

Отметим, что статья носит информационный характер, требуется консультация специалиста.

Автор: Вадим Рудаков