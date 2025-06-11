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Утренние головные боли: 5 ключевых причин и советы врача Исаковой для бодрого пробуждения

Утренние головные боли: 5 ключевых причин и советы врача Исаковой для бодрого пробуждения

10:15, 11 июн 2025

Пробуждение с ноющей головной болью после полноценного сна - распространенная проблема для многих людей. В таком состоянии сложно сосредоточиться и продуктивно работать в течение дня. Невролог Зиярат Исакова из сети клиник "Семейная" раскрывает главные причины этого явления.

Первая причина - неудобное положение тела во время сна. Для полного расслабления мышц необходимы правильные анатомические подушки, матрасы и естественные позы. Если шея и спина испытывают напряжение, утренний дискомфорт неизбежен. Особенно это актуально для тех, кто спит на животе или без надлежащей поддержки для шейного отдела позвоночника.

Вторым фактором является нарушение оптимальной продолжительности сна - как недосып, так и пересып отрицательно влияют на самочувствие после пробуждения. Избыток или дефицит сна ведут к усталости и напряжению или сбою биологических ритмов соответственно.

Третья причина - апноэ сна, то есть временные остановки дыхания во время ночного отдыха. Это состояние приводит к кислородному голоданию организма и частым пробуждениям. Его можно диагностировать специальными исследованиями, а лечение часто предполагает использование аппаратов CPAP.

Четвертый фактор риска - бруксизм или скрежетание зубами из-за бессознательного напряжения жевательных мышц и челюстей во сне.

Наконец, на качество сна могут повлиять психологические расстройства, такие как депрессия и тревожность. Стрессовые состояния способны значительно нарушить нормальные циклы сна.

Также стоит учитывать, что утренние головные боли часто вызваны обезвоживанием организма из-за потери жидкости при дыхании и потоотделении в ночные часы.

Для здорового сна эксперты рекомендуют избегать употребления кофеина и алкоголя перед отходом ко сну. Соблюдение правил гигиены сна позволит чувствовать себя бодрым и энергичным после ночного отдыха.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: freepik.ru
Теги: здоровье головная боль
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