Доктор Мясников рассказал, какой популярный продукт может вызвать рак и диабет

14:16, 12 июн 2025

Недавнее заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заставило многих задуматься о безопасности сахарозаменителей. Известный врач Александр Мясников поделился своим профессиональным мнением относительно рисков, связанных с потреблением этого продукта.

По словам медика, за последние два десятилетия наблюдался стремительный рост потребления сахара, что привело к настоящей эпидемии ожирения и диабета. В этой ситуации многие люди обратились к альтернативным подсластителям, рассматривая их как более безопасную замену традиционному сахару. Однако, как указал Мясников, недавние исследования ВОЗ выявили связь между употреблением сахарозаменителей и повышенным риском развития онкологических заболеваний.

«Сахарозаменители сейчас повсеместно присутствуют в составе жевательных резинок, конфет, газированных напитков и пирожных», - отметил врач. «Полностью исключить их из рациона становится непростой задачей, требующей отказа от целого ряда популярных продуктов».

Александр Мясников подчеркнул, что промышленно производимые сладости, такие как торты, пирожные и печенье, зачастую содержат опасные трансжиры, сахарозаменители и различные консерванты, создавая дополнительные риски для здоровья.

«Продукты домашнего приготовления гораздо безопаснее, чем те, что производятся на предприятиях с использованием вредных ингредиентов», - заключил он.

Мясников рекомендует по возможности полностью отказаться от сладких продуктов, независимо от их состава. Такой подход может стать эффективным способом предотвратить развитие ожирения, сахарного диабета и онкологических заболеваний, связанных с чрезмерным потреблением сахара и его заменителей.

Напомним, статья носит информационный характер, требуется консультация специалиста.

Автор: Алия Карачурина