Доктор Мясников рассказал, какой популярный продукт может вызвать рак и диабет
14:16, 12 июн 2025
Недавнее заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заставило многих задуматься о безопасности сахарозаменителей. Известный врач Александр Мясников поделился своим профессиональным мнением относительно рисков, связанных с потреблением этого продукта.
По словам медика, за последние два десятилетия наблюдался стремительный рост потребления сахара, что привело к настоящей эпидемии ожирения и диабета. В этой ситуации многие люди обратились к альтернативным подсластителям, рассматривая их как более безопасную замену традиционному сахару. Однако, как указал Мясников, недавние исследования ВОЗ выявили связь между употреблением сахарозаменителей и повышенным риском развития онкологических заболеваний.
Александр Мясников подчеркнул, что промышленно производимые сладости, такие как торты, пирожные и печенье, зачастую содержат опасные трансжиры, сахарозаменители и различные консерванты, создавая дополнительные риски для здоровья.
Мясников рекомендует по возможности полностью отказаться от сладких продуктов, независимо от их состава. Такой подход может стать эффективным способом предотвратить развитие ожирения, сахарного диабета и онкологических заболеваний, связанных с чрезмерным потреблением сахара и его заменителей.
Напомним, статья носит информационный характер, требуется консультация специалиста.