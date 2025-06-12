Избавьтесь от боли в суставах навсегда: Доктор Мясников рассказал о самом эффективном средстве для коленей и бедер

13:56, 12 июн 2025

Боли в суставах нижних конечностей зачастую становятся спутниками людей в зрелом и пожилом возрасте, существенно ограничивая их мобильность и качество жизни. Известный телеведущий и врач Александр Мясников делится действенными советами по профилактике и борьбе с такими недугами, как артрит и артроз коленных и тазобедренных суставов.

По мнению доктора, залогом здоровых и подвижных суставов является регулярная физическая активность и специальные упражнения, направленные на разработку проблемных зон. Систематические тренировки препятствуют "загустеванию" внутрисуставной жидкости и поддерживают нормальную амплитуду движений.

Мясников выделяет комплекс упражнений, наиболее эффективных для суставов ног. Они укрепляют мышцы и связки, улучшают кровоснабжение и питание хрящевой ткани. В программу входят скользящие движения ступнями к ягодицам в положении лежа, вращение ногами по кругу ("велосипед"), махи прямыми ногами вперед-назад и в стороны, вращения бедер и круговые движения выпрямленными ногами.

Доктор настоятельно рекомендует выполнять изо дня в день эту комплексную гимнастику вне зависимости от степени болевых ощущений, возраста и рентгенологических изменений в суставах. Важными дополнениями в борьбе с недугами являются снижение веса и применение обезболивающих мазей на основе нестероидных противовоспалительных средств и капсаицина.

Справка: артрит - серьезное воспалительное заболевание суставов, которое при отсутствии лечения грозит ограничениями подвижности, инвалидностью и потерей дееспособности. Своевременные профилактические меры, грамотно подобранный комплекс упражнений и здоровый образ жизни позволят сохранить полноценную активность на долгие годы.

Автор: Алия Карачурина