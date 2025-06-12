Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Здоровье »
logtype

Избавьтесь от боли в суставах навсегда: Доктор Мясников рассказал о самом эффективном средстве для коленей и бедер

Избавьтесь от боли в суставах навсегда: Доктор Мясников рассказал о самом эффективном средстве для коленей и бедер

13:56, 12 июн 2025

Боли в суставах нижних конечностей зачастую становятся спутниками людей в зрелом и пожилом возрасте, существенно ограничивая их мобильность и качество жизни. Известный телеведущий и врач Александр Мясников делится действенными советами по профилактике и борьбе с такими недугами, как артрит и артроз коленных и тазобедренных суставов.

По мнению доктора, залогом здоровых и подвижных суставов является регулярная физическая активность и специальные упражнения, направленные на разработку проблемных зон. Систематические тренировки препятствуют "загустеванию" внутрисуставной жидкости и поддерживают нормальную амплитуду движений.

Мясников выделяет комплекс упражнений, наиболее эффективных для суставов ног. Они укрепляют мышцы и связки, улучшают кровоснабжение и питание хрящевой ткани. В программу входят скользящие движения ступнями к ягодицам в положении лежа, вращение ногами по кругу ("велосипед"), махи прямыми ногами вперед-назад и в стороны, вращения бедер и круговые движения выпрямленными ногами.

Доктор настоятельно рекомендует выполнять изо дня в день эту комплексную гимнастику вне зависимости от степени болевых ощущений, возраста и рентгенологических изменений в суставах. Важными дополнениями в борьбе с недугами являются снижение веса и применение обезболивающих мазей на основе нестероидных противовоспалительных средств и капсаицина.

Справка: артрит - серьезное воспалительное заболевание суставов, которое при отсутствии лечения грозит ограничениями подвижности, инвалидностью и потерей дееспособности. Своевременные профилактические меры, грамотно подобранный комплекс упражнений и здоровый образ жизни позволят сохранить полноценную активность на долгие годы.

Доктор Мясников рассказал, какой популярный продукт может вызвать рак и диабет

Читайте также:

Доктор Мясников рассказал, какой популярный продукт может вызвать рак и диабет
Автор: Алия Карачурина
Теги: артрит мясников
Читайте также

В 40 лет кости «посыпятся»: Мясников назвал губительную для костной ткани привычку
Это интересно
В 40 лет кости «посыпятся»: Мясников назвал губительную для костной ткани привычку
Диета бесполезна: Мясников развенчал миф о гастрите - не мучайте себя ограничениями
Это интересно
Диета бесполезна: Мясников развенчал миф о гастрите - не мучайте себя ограничениями
Ноющая боль в костях и суставах: Мясников объяснил, почему может постоянно болеть все тело - не стоит винить невралгию
Это интересно
Ноющая боль в костях и суставах: Мясников объяснил, почему может постоянно болеть все тело - не стоит винить невралгию


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен