Предупреждение ученых: эти 3 продукта повышают риск развития диабета — болезнь вызывает одна добавка в их составе

13:25, 12 июн 2025

Согласно новому исследованию, проведенному учеными из Северного университета Сорбонны во Франции, пищевые эмульгаторы значительно увеличивают риск развития сахарного диабета 2 типа.

В ходе масштабного исследования, охватившего более 100 тысяч человек (79% из которых составляли женщины), ученые тщательно анализировали рационы участников. Результаты показали тревожную взаимосвязь: люди, употреблявшие большое количество продуктов с эмульгаторами, сталкивались с гораздо более высокой вероятностью развития диабета.

Эмульгаторы широко используются в пищевой промышленности для создания привлекательной текстуры изделий. Они наиболее распространены в таких продуктах, как мороженое, шоколад и хлебобулочные изделия. Однако их воздействие на организм далеко не безобидно.

Исследователи выявили, что каждые дополнительные 100 мг каррагинанов (загустителя Е407) в суточном рационе увеличивают риск диабета на 3%. Употребление 500 мг трикалийфосфата (Е340) в день повышает вероятность этого заболевания на 15%, а добавка Е472е – на 4% при потреблении 100 мг ежедневно.

Справка. Диабет – опасное хроническое заболевание, возникающее либо из-за недостаточной выработки инсулина поджелудочной железой, либо из-за неспособности организма эффективно использовать этот жизненно важный гормон.

Автор: Алия Карачурина