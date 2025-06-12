Избегайте этого лекарства: Врач Мясников рассказал о медицинском препарате, которое может привести к гаймориту и операции

13:15, 12 июн 2025

Безобидные на первый взгляд сосудосуживающие капли для носа могут спровоцировать серьезные осложнения. Известный российский врач Александр Мясников озвучил тревожные предостережения, связанные с неконтролируемым применением этих популярных лекарственных средств.

В своем недавнем выступлении на телеканале «Россия 1» доктор Мясников указал на опасность развития так называемого «медикаментозного ринита» — хронического заложенного носа, вызванного длительным использованием сосудосуживающих капель. По его словам, непрерывный прием подобных препаратов более трех-пяти дней подряд нередко запускает порочный круг, когда нос полностью блокируется, вынуждая пациента продолжать капать дальше.

Еще более тревожным последствием чрезмерного увлечения сосудосуживающими каплями может стать развитие гайморита — серьезного воспалительного заболевания верхнечелюстных пазух, при котором они заполняются гноем. В некоторых случаях разрешить проблему может лишь хирургическое вмешательство.

Однако угрозы для здоровья на этом не исчерпываются. Мясников предупреждает, что сосудосуживающие капли также способны негативно влиять на работу сердца, повышая кровяное давление и вызывая учащенное сердцебиение. Для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями такие побочные эффекты особенно опасны.

Во избежание подобных рисков врач рекомендует использовать сосудосуживающие капли для носа не более пяти дней подряд, не забывая о необходимости перерывов в применении. Игнорирование этих простых правил может обернуться серьезными последствиями для здоровья.

Автор: Алия Карачурина