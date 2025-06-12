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Сколько воды нужно пить в жару? Реальные цифры, которые вы не ожидали услышать

Сколько воды нужно пить в жару? Реальные цифры, которые вы не ожидали услышать

13:10, 12 июн 2025

В жаркие летние месяцы вопрос достаточного потребления жидкости становится особенно актуальным. Общеизвестные рекомендации о норме в 2-2,5 литра воды в день не всегда корректны и требуют уточнения.

Прежде всего, оптимальный объем жидкости напрямую зависит от массы тела человека. Чем больше весит человек, тем больше жидкости необходимо его организму для поддержания водного баланса. Таким образом, универсальная цифра 2 литра может быть недостаточной для людей с избыточным весом.

Кроме того, физическая активность играет ключевую роль в определении индивидуальной нормы потребления воды. Для ведущих преимущественно сидячий образ жизни 2 литров может быть достаточно в условиях жаркого климата. Однако людям, чья деятельность связана с высокими физическими нагрузками, рекомендуется увеличивать объем потребляемой жидкости до 3-4 литров ежедневно в летние месяцы.

Важным нюансом является то, что полезной считается только чистая питьевая негазированная вода. Другие напитки, особенно сладкие газировки, кофе и чаи, являются калорийными и способны провоцировать обезвоживание организма в жару вместо утоления жажды. Поэтому медики призывают относиться к ним как к пищевым продуктам, а не источникам гидратации.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: советы вода здоровье
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