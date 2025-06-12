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«Не будут выпадать»: названы продукты, которые помогают отрастить волосы

«Не будут выпадать»: названы продукты, которые помогают отрастить волосы

12:53, 12 июн 2025

Густые, здоровые локоны – мечта каждого, однако для многих людей сохранение здоровья волос становится настоящим вызовом. Выпадение волос – распространенная проблема, которая может иметь различные причины, но во многих случаях ее можно предотвратить, соблюдая правильный образ жизни и сбалансированное питание.

Эндокринная система играет ключевую роль в поддержании здоровья волосяных фолликулов. Щитовидная железа, отвечающая за метаболизм, имеет прямое влияние на состояние волос. Нарушение ее работы может привести к ослаблению и выпадению локонов. Кроме того, обильные менструации у женщин также могут стать триггером для развития алопеции (облысения) из-за потери железа и других важных питательных веществ.

Недостаток витаминов и минералов – еще один фактор риска для здоровья волосяных луковиц. Чтобы сохранить роскошную шевелюру, организму необходимо поступление жизненно важных нутриентов, таких как витамины А, Е, С, Д, группы В, РР (никотиновая кислота), а также селен, железо, кальций, калий, цинк и хром. Эти питательные вещества укрепляют волосяные фолликулы и стимулируют рост здоровых локонов.

Для предотвращения выпадения волос рекомендуется включить в рацион продукты, богатые необходимыми витаминами и минералами. Оранжевые, желтые и зеленые фрукты и овощи с высоким содержанием каротиноидов (предшественников витамина А) должны стать неотъемлемой частью меню. Мясо, печень, гречка, ростки пшеницы и другие цельные злаки также вносят вклад в поддержание красоты и здоровья волос.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: волосы здоровье
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